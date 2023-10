Comparte

Nicolás Núñez, entrenador de Universidad Católica, arremetió con todo contra el arbitraje tras caer por 2 a 1 ante Colo-Colo. El DT apuntó a la trascendencia de Felipe González en el resultado del partido.

«En lo arbitral hay frustración, emociones que traicionarían. Es evidente que hay muchas cosas que nos molestan, sobre todo la injusticia, no ser medidos con la misma vara», declaró Núñez en conferencia de prensa.

Además, añadió que se encuentran «con la sensación de injusticia en todos los momentos, uno tiene impotencia. El hecho de la expulsión nos afectó mucho porque empezamos a defender mucho más atrás».

«Hay frustración porque este mismo árbitro no nos cobró un penal donde su jefe, autoridad máxima, lo salió a criticar contra Audax Italiano. Es evidente que hay algo personal con él, frustración, resentimiento tal vez de haber pertenecido a este club y no seguir participando. Ahí uno se imagina cosas«, disparó el DT Cruzado contra Felipe González.

«Además está su actitud de soberbia, eso no está en nuestras manos. A Clemente (Montes) le meten un manotazo en la cara, no hay VAR, dan 11 minutos. No hay un criterio… Uno empatiza con Ronald Fuentes, su molestia. Si no podemos decir nuestras palabras y el comité va a amenazar con sanciones cada vez que nos referimos a los árbitros, siento que vamos por mal camino. Debe haber una autocrítica de ellos. Espero que no nos arbitre nunca más«, sentenció Nicolás Núñez.