El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, se refirió a la situación del portero chileno Claudio Bravo con la Roja, quien nuevamente quedó al margen de la convocatoria de Eduardo Berizzo.

“Hay un técnico en la selección. No es fácil elegir una lista acotada de jugadores para ver cuáles son los más útiles para sacar los resultados. En la no citación no me meto, pero sin lugar a dudas siempre se siente que no está Claudio; es un jugador de una trayectoria muy importante”, comentó el entrenador en conferencia de prensa previa al encuentro de su equipo ante el Sparta Praga por la Europa League.

“No son tantos los jugadores del fútbol chileno, como Alexis o Arturo Vidal, que le dan un plus especial a la selección”, añadió.

“Tiene una fácil respuesta. Es cosa de ver la carrera de Bravo para saber lo que ha sido para el fútbol chileno durante tanto tiempo. En ese aspecto, tiene mucho mérito a los 40 años seguir vigente”, aseguró.

Además, el Ingeniero analizó el momento de Bravo en el Betis. “Su momento futbolístico, lo que está demostrando en Betis todos los fines de semana. Después de tener una lesión bastante larga se ha recuperado, anda en un buen momento”.

Este jueves el Betis, con Pellegrini y Bravo como protagonistas, enfrentarán al Sparta Praga por el Grupo C de la Europa League desde las 13:45 horas.