Una vez más recibió críticas el participante de Gran Hermano Sebastián Ramírez, luego de que lanzara un ‘gratuito’ comentario sobre Catalina Salazar, jugadora también conocida como iCata.

El momento se dio cuando Ramírez se encontraba en la habitación con Alessia y Francisca, donde se refirió a la joven de 29 años.

«No le gusta la cachi… es asexuada, ¿cómo se dice? No le gusta andar en relaciones«, expresó el productor de eventos.

Ante este comentario, reaccionó Alessia: «¿Qué tiene? Está bien (…) ¿Cuántos años tiene?«, respaldó.

«Le pasas un mono de animé, se los hace pebre…»

Sin embargo, Ramírez continuó: «Es rara en ese sentido, pero le pasas a Kakaroto o Vegeta, un mono de animé, se los hace pebre. Qué loco igual la onda«.

Fran también intervino y expresó: «¿Peor qué sabes tú si es asexual o no?», ante lo cual Seba continuó con su punto: «Se le cacha, porque es arisca, yo cacho a las personas ariscas. A mí me dijo que no tenía una relación hace como diez años, que no está ni ahí, no le gusta. Cuático».

«Igual bacán, porque algunas veces uno anda necesitado. ¿Una persona normal crees que hace eso? Diez años sin nada«, añadió.

Aquí puedes ver el momento: