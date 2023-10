Comparte

El retorno de Arturo Vidal es uno de los sueños de gran parte de la parcialidad colocolina y el gerente deportivo del Cacique, Daniel Morón, lo tiene claro. Al menos, así lo deslizó en conversación con Deportes en Agricultura, donde aseguró que ya ha tomado contacto con el histórico volante de la Roja.

Durante la entrevista, Mauricio Pinilla le preguntó al ex portero sobre si Colo-Colo irá tras Vidal en el próximo mercado de fichajes, a lo que Morón aseguró que “las puertas están siempre abiertas para todos los ex jugadores de Colo-Colo. Si él (Vidal) termina su recuperación, está en libertad y los deseos de él se ponen más o menos de acuerdo a los deseos del club, seguramente. ¿Quién no quiere tener a un jugador de esas características?”.

“No solamente nos encantaría Arturo Vidal. Nos encantarían que varios jugadores de la generación dorada estuvieran en nuestro club. Ahora, muchas veces no solamente pasa por la intención nuestra, los esfuerzos que pueda hacer el club, sino también, pasa por los deseos del jugador y por las condiciones que puedan tener esos jugadores para llegar”, añadió.

“Ya he hablado con Arturo, no solamente ahora, en esta pasada que ha estado acá, sino que hablé hace seis meses atrás. La intención es siempre manifiesta, tanto como lo ha dicho Arturo, como lo dijo nuestro técnico, el presidente, y ahora, como te lo digo yo, pero a veces falta que las condiciones se den de todas las partes”, expresó ante la insistencia de Pancho Sagredo sobre las pretensiones de Colo-Colo por contar con el ex Barcelona.

“Yo puedo decirle a Arturo que queremos que venga y esté con nosotros y, a lo mejor, las intenciones de Arturo no van de acuerdo a lo que el club hoy tiene para poder traer a un jugador. Entonces, se tienen que cumplir un montón de cosas. De aquí a que se alineen, seguramente vamos a llegar a un punto de encuentro”, sentenció Morón.