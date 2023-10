El tenista polaco Hubert Hurkacz (17° ranking ATP) derrotó por 6-3, 3-6 y 7-6 (8) ruso Andrey Rublev (8°) y se proclamó campeón del Masters 1.000 de Shanghai.

En la primera manga Hurkacz se mostró sólido con su servicio y aprovechando un quiebre en el quinto juego, finalmente se puso en ventaja en el partido.

En el segundo parcial, Rublev sacó a relucir su mejor tenis y con un quiebre en el primer servicio de Hurkacz igualó el encuentro, llevándolo al tercer set.

La tercera manga se definió en el tie break, donde Rublev llegó a estar 3-0 y 5-2 arriba, sin embargo, Hurkacz se impuso por 10-8 y se quedó con el partido.

De esta forma, el polaco conquistó su séptimo título, el segundo de este año.

It’s a MASTERStroke 🏆@HubertHurkacz defeats Andrey Rublev 6-3, 3-6, 7-6(8) to claim his second Masters 1000 title.#RolexShanghaiMasters | @SH_RolexMasters pic.twitter.com/UETPy1pLI2

— ATP Tour (@atptour) October 15, 2023