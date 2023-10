Comparte

Durante semanas se especuló que Daniela Aránguiz estaba siendo sondeada para participar de Tierra Brava, la apuesta con la que Canal 13 traía de regreso los realitys a sus pantallas. Aunque finalmente no llegó al espacio, la ex Mekano dejó abierta la puerta para participar de este o cualquier otro reality.

La información fue entregada por Infama, medio que se contactó con la bailarina para consultarle si formaría parte de algún programa de telerrealidad como el emitido por el ‘canal del angelito’ o Gran Hermano, de CHV.

Aránguiz reconoció que sí hubo un acercamiento por parte de Tierra Brava, el que fue desechado por ella.

“Ellos me querían desde un inicio, pero no quise entrar. Ahora no he vuelto a recibir ninguna oferta nueva”, señaló al medio.

Además, dejó abierta la posibilidad de ingresar a alguno de los encierros, en caso que fuese contactada nuevamente, “porque ahora estoy más organizada con mis temas”, reconoció la panelista de Zona de Estrellas.