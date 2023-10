Comparte

Por Óscar Durán

En conversación con Javier Parra en “Protagonistas” de Agricultura TV, la deportista Valentina Toro, confesó los duros momentos que ha vivido previo a los Panamericanos en Santiago 2023.

A inicios de años la promesa del karate nacional, vivió un duro momento con su padre, producto de una severa depresión que lo hizo caer en estado de coma.“Él tocó fondo, la depresión es como un cáncer mental(…) Yo le preguntaba a los doctores ‘¿Cuándo lo iban a llamar para un psiquiatra?’ y me decían ‘mira está colapsado, toda la gente llega como tú’», expresó quien fuera Campeona del Mundo en 2019.

Al poco tiempo el padre de Valentina fue diagnosticado con cáncer renal, ante esta situación, ella explica las dificultades que tuvo junto a su familia por la atención de la salud pública.

“El lunes iba a entrar a pabellón a las 10 y me llaman a las 10:30 del hospital y me dijeron ‘mi niña su papá se va a tener que ir a la casa por que no hay cama y no van a poder operarlo’ con mi mama la pasamos muy mal”, relató la karateca.

Después de todos estos sucesos, la “Vale” ha continuado con su preparación. “El proceso ha sido duro, de los más difíciles, si logro ese día de los juegos panamericanos estar en mi mejor rendimiento, como quiero estar, reaccionando bien, haciendo bien las cosas, yo creo que voy a lograr cantar el himno en el podio”, confesó la bicampeona. Además la prestigiosa deportista, relata lo importante que es para ella , luchar de local. “Es un sueño, todos mis compañeros de la universidad ya compraron entradas para la final, todos están emocionados por verme pelear”, sentenció la estudiante de Ingeniería Civil Industrial.

En la conversación con “Protagonistas”, Valentina se refirió a lo importante que fue para ella, la cercanía de sus papás cuando ganó el campeonato mundial sub 21 en Chile. “Siempre me tocó ganar grandes torneos en otro país y me tocaba cuando pasaba la emoción, tomar el teléfono y llamar a mis papas por videollamada cuando estaba en el hotel. Cuando gané el campeonato del mundo, estaba toda la gente gritando, pero lo más bonito fue salir y abrazar a mis papas, ellos se pasaron al área de calentamiento y me estaban esperando ahí super emocionados”, recordó la “Vale”.

Revisa la entrevista completa a continuación