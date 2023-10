Comparte

En conversación con Javier Parra en “Protagonistas” de Agricultura TV, Paula Vallejos, hizo un recorrido por su carrera a nivel personal y deportivo.

Previo a los Panamericanos la seleccionada del Team Chile se refirió a lo duro que fue llevar el entrenamiento y estudiar medicina. “He tenido altos y muy bajos momentos, a veces quería tirar la toalla, y no lo hice, tuve un bajón muy fuerte, estaba cansada por el internado de medicina. Llegaba a entrenar con 3 horas de sueño, mi cuerpo no daba, mis compañeras decían que era una planta”, expresó la jugadora.

Vallejos, quien es capitana de Colo Colo, al ser preguntada por la salud mental, respondió. “Es super importante dar a entender que los deportistas pasamos momentos intensos, de mucha presión. Yo siento que el deportista de alto rendimiento no sabe cuándo pedir ayuda. Hay momentos en que uno necesita apoyo”, dijo la medallista Suramericana.

En la conversación con Protagonistas, la ex seleccionada de Voleibol Playa habló de cómo vivió su lesión de hombro que la alejó de los Panamericanos 2019. “Fue duro perderme un proceso entero, yo pensé que no iba a volver a jugar voleibol por que me tenía que operar el hombro, ya que me lo lesione en la universidad(…). En la actualidad, cuando la gente me ve con el buzo de Chile, en la calle se acerca a felicitarme, quizás sin siquiera saber de voleibol. Esas personas vibran con nosotros. Creo que eso son los Panamericanos, son soñar, comprometerse con las metas, es momento de disfrutarlo y hacerse responsable a la vez”, manifestó la destacada deportista.

A propósito de su camino al éxito, Paula, se refirió a la importancia que ha tenido su abuelo, el mundialista de Alemania 74, Polo Vallejos. “Heredé la defensa de mi abuelo, él me ha enseñado mucho sobre la disciplina deportiva, en mi familia se lleva en la sangre el vibrar por Chile, desde chica me llevaba a su escuela de fútbol(…). Para él es muy importante que yo represente a Chile, lo llena de orgullo”, confesó la nieta del reconocido futbolista.