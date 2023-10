Comparte

El Japan Mobility Show 2023, conocido como el Salón del Automóvil de Japón, se desarrolla en Tokio, la capital del país. El auto show, abrirá sus puertas durante el 26 de octubre y el 5 de noviembre con una gran cantidad de novedades.

Nissan, ya sorprendió al planeta con su nueva revelación: el Hyper Force. Se trata de un auto conceptual con un diseño muy atrevido.

Este modelo 100% eléctrico, con alma de superdeportivo, llama la atención por sus líneas y las altas prestaciones que es capaz de lograr. Su batería, puede llegar a generar 1.341 caballos. Nissan, es conocido por lograr grandes números de performance con su mítico GT-R, el sucesor del Skyline. Sin embargo, el Hyper Force, a pesar de ser eléctrico, no se queda atrás.

Lógicamente, esto no gustará a los más puristas, fanáticos del olor a combustible y las bondades que entrega manejar un motor a combustión. No obstante, no hay que mirar en menos este prototipo que, probablemente, será el sucesor del actual GT-R R35.

A simple vista, nos queda claro que Nissan quiere lograr algo grande con este prototipo. Distintas soluciones aerodinámicas a lo largo del auto, un exagerado difusor trasero, una estructura de fibra de carbono e incluso, llantas de carbono, delatan al fabricante nipón.

En el interior, estamos frente a un auto que pareciera provenir del futuro. Nissan, altamente ligado al desarrollo de videojuegos y el mundo virtual, permitirá usar los pedales y el volante del auto para competir en carreras de videojuegos con tecnologías como la realidad aumentada, por ejemplo.