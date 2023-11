Comparte

El gerente deportivo de Colo-Colo, Daniel Morón, se refirió a la situación de Jordhy Thompson, quien quedó en prisión preventiva tras protagonizar un nuevo episodio de violencia intrafamiliar contra su pareja.

“No ha sido fácil, ha sido difícil. De acuerdo a los hechos denunciados, que fueron gravísimos y que no representan el sentir de este club, hemos tomado la decisión de separar del plantel a Jordhy, dejarlo fuera hasta fin de temporada y esperar lo que pueda venir para adelante”, dijo el gerente deportivo del cacique en la previa del duelo ante Magallanes.

Al ser consultado por una posible desvinculación de Thompson del club, Morón aclaró que por ahora la sanción es “separarlo del plantel. Él estará separado del plantel hasta final de temporada”.

“A fin de mes hay directorio y seguramente ahí habrá una evaluación donde irá a salir alguna respuesta”, afirmó.

Respecto a la autocrítica del club con lo ocurrido, el gerente deportivo del cuadro albo señaló que “al jugador hasta último momento se le ha entregado psicólogo, psiquiatra… el jugador en un momento decidió irse a vivir solo, como era mayor de edad. En ese aspecto le hemos dado hasta el último momento todas las posibilidades de rehabilitación y en eso hemos estado”.

“La situación de ellos dos no ha sido fácil y por eso ha llegado a estos niveles. A mí me cuesta calificar las cosas porque no estamos todo el día con los jugadores en cada paso que dan. Veíamos que se juntaban y que no lo podían hacer, nosotros muchas veces aconsejamos… en algún momento dije que parecíamos un jardín infantil estando detrás de los jugadores”, añadió.

“Lamentablemente nos vemos involucrados en esto que no lo esperábamos. Es una situación súper complicada y difícil”, insistió.

Por último, contó que estuvo conversando con Gustavo Quinteros sobre lo ocurrido. “Desde el momento que sucedió esto, apenas llegué ayer al Monumental hablé con Gustavo, le comenté la situación de Jordhy y él también lamenta mucho esto”, cerró.