La polémica en el atletismo chileno continúa respecto a las designaciones de la posta 4×400. Ahora se suma un nuevo testimonio, el cual apunta contra directamente contra la vicepresidenta de World Athletic y mamá de Martina Weil, Ximena Restrepo.

Se trata de la versión de jefe del área de velocidad de la Federación Atlética, Juan Pablo Raveau, quien acusó insultos de Restrepo en su contra, además de resaltar el error y desacato de Marcelo Gajardo, entrenador del relevo en los 4×400.

«A Marcelo Gajardo le informé el 26, día que entraron a la Villa Olímpica, quiénes eran las titulares. Y ya entonces me planteó la idea de sacar a Berdine y poner a Mackenna. Le dije que eso no puede ser, que por marcas no tiene justificación si la Fernanda nunca bajó de 55. No quería entender, pero al final aceptó. Pero a última hora, el día de la prueba, hizo el cambio. Todos ellos sabían, menos Poulette y Berdine. Violeta y Fernanda anunciaron dos días antes a sus amigas que iban a correr. Marcelo Gajardo actuó de una forma cobarde», explicó Raveau a El Mercurio.

Lo anterior Raveau lo atribuye «a que recibió presión o influencia, se dejó influenciar por la mamá de Fernanda (Leslie Cooper es dirigenta de la Federación y del Coch), seguramente porque tiene un cargo alto. Y en el caso de Poulette, me dijo que ella no había corrido bien en la posta mixta. Pero le dije ‘oye, pero Violeta Arnaiz es tu atleta y Poulette es la mía, pero estás sacando a la número 3 para poner a la número 6, no se justifica’. Cuando deshicimos el cambio, Poulette ya estaba destrozada, había llorado y me dijo que así no estaba en condiciones. Alcanzamos a hacer el cambio de Berdine, que llegó bien después de correr los 800″.

Por otro lado, el jefe del área de velocidad reveló la intervención que tuvo Ximena Restrepo en esta polémica. «Ella llegó gritando, insultándome, me garabateó. A los garabatos no le doy tanta importancia, pero sí a tratar de meterse, de influir en una decisión técnica. ‘¡Estás haciendo todo mal! ¡Lo han hecho todo mal!’, me decía», contó Raveau.

«Nunca la insulté, solo le dije que las niñas se habían ganado su derecho en la cancha, y si hice algo mal, fue poner como entrenador a alguien (Gajardo) que no tuvo el carácter para no dejarse influenciar. Personas que estaban ahí me decían, ‘oye, pero te insultó’. Yo habré escuchado un huevón y otras cosas con acento colombiano, pero más grave, creo yo, fue su intento de ocupar su posición de poder para influir en nuestra decisión técnica», añadió.

También, Raveau abordó las acusaciones de clasismo y racismo que hizo la deportista Berdine Castillo en su contra. «Clasismo existe de siempre, por el colegio en que iban, eso pasa siempre. Y racismo, alguien me comentó que escuchó algo así como ‘esta negra'», indicó el dirigente.

«No sé bien si fue de Ximena, yo no lo escuché, sino otra persona que no me ha autorizado a decirlo (…) Uno sabe en lo que se mete contra personas de poder, pero no me arrepiento, puede costarme algo a futuro, pero no me voy a callar», sentenció.