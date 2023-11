Comparte

Ya han pasado algunos años desde que la influencer Connie Achurra compró una gran casa junto a su familia, con el fin de remodelarla a su propio gusto.

Y ahora la cocinera compartió una nueva publicación, donde celebró que finalmente logró la remodelación de su pieza.

«Miren qué linda quedó mi pieza. Recién hoy, a un año y ocho meses de habernos cambiado, la doy por terminada porque el espejo está colgado, las carteras y sombreros en su lugar», inició comentando en la publicación que compartió en Instagram.

Luego, sobre la misma, continuó: «Me encanta cómo se ve. Es el lugar de la casa, no sé por qué, que más me demoré en definir ciertas cosas. Pero ahora quedó linda, práctica, ordenada, funcional y ¡Ay, me encanta!».

Si bien la publicación recibió en su mayoría felicitaciones por parte de los cibernautas, no faltaron quienes dejaron un amargo mensaje.

La ácida crítica que recibió Connie Achurra

Fue así como una mujer criticó la decoración de Connie Achurra, por colocar un espejo en su dormitorio. «Espejos en los dormitorios ¡NO!», le comentó a la publicación.

Frente a esto, Connie Achurra le respondió de manera amable: «A mí me gustan, cariños», le respondió de vuelta, generando un nuevo mensaje de la mujer.

«Pero tú estás haciendo la publicación, por lo tanto, tengo todo el derecho a dar mi opinión. Cariños«, le contestó.

Por último, Achurra puso el punto final, explicando que ella no le quitaba el derecho de opinar: «Obvio, puedes poner lo que quieras y yo te digo que a mí me gustan».

Aquí puedes ver la publicación y su cruce de opiniones: