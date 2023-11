Comparte

Luego de un exitoso proceso al mando de la banca de River Plate, el técnico argentino Marcelo Gallardo dejó atrás el año sabático que se tomó y llegó a un acuerdo total para ser el nuevo entrenador del Al Ittihad, en el fútbol árabe.

Antes de emprender viaje rumbo a tierras saudíes, Gallardo explicó los motivos que lo llevaron a firmar en el equipo de la Saudí League, una liga de ribetes menores en cuanto al nivel futbolístico.

“Para mí es un gran proyecto de desarrollo. Tiene que ver con lo personal. Hay mucho para desarrollar, me incentivaron con un gran proyecto de desarrollo en un lugar que todavía está con cierta virginidad”, dijo Gallardo.

El argentino sumó que “es un mercado que me abre un poquito la cabeza a algo diferente, eso me motiva, me proyecta en este tiempo que tengo ganas de volver a trabajar y bueno… Me embarqué en este desafío que es un descubrimiento total para mí y para todo mi equipo”.

Según Gallardo, lo más importante es que “tenemos un desafío hermoso que es el Mundial de Clubes, que nos pone a prueba rápidamente. Eso está bueno. Estamos con muchas ganas de vivir esta experiencia totalmente diferente a todas”.

Nuevos aires post River

El ex entrenador multicampeón con River Plate analizó lo que fue el tiempo alejado de las canchas y aseguró que “fue un lindo año, disfruté de otras cosas de la vida fuera del fútbol. Fue muy lindo haberlo aprovechado como lo hice, lo pasé muy bien”.

El debut de Gallardo en el Al Ittihad será el próximo 12 de diciembre contra Auckland City de Nueva Zelanda, en un partido válido por la fase preliminar correspondiente a unos octavos de final. El rival del equipo de Gallardo se clasificó como campeón de la “Champions League” de la OFC.