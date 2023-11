Comparte

Daniela Aránguiz fue una de las integrantes del debut de «La Cabaña«, el nuevo programa de Mega, donde repasó múltiples aspectos de su vida.

Y un tema que no pasó nada inadvertido, fue la respuesta que entregó a una íntima consulta que recibió.

La situación se gestó luego de que se encontrara con Hugo Valencia, Camila Recabarren y Flor de Rap, donde la exesposa de Jorge Valdivia recibió una consulta de la ex Miss Chile.

Fue así como Camila Recabarren le consultó si experimentaría con alguien de su mismo género.

La inesperada respuesta de Daniela Aránguiz

«Amiga no. Me gusta ‘ya tu sabes’«, respondió de inicio Daniela Aránguiz, aunque no descartó del todo a las féminas.

Esto, porque luego reveló que sí encontraba atractiva a una mujer. «Si tuviera que pecar con una mujer, sería con María Jimena Pereyra, la encuentro hermosa«, reveló, aludiendo a la ex «Rojo».