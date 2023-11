Comparte

Al escuchar el nombre de Fábio Paím probablemente muy pocas personas sepan su historia. Hace pocos días este ex futbolista portugués tuvo su momento de fama en las redes sociales luego de asegurar que fue compañero de Cristiano Ronaldo en la academia del Sportig Lisboa e incluso dijo que era aún mejor que CR7.

En una entrevista, Paím, que terminó abruptamente su carrera y terminó en la cárcel, causó polémica al decir que si hubiera tenido la perseverancia del Bicho, habría competido por el Balón de Oro con él, en la mejor época del portugués.

El astro portugués respondió con un escueto “¿Quién es este tipo?”, en la publicación que compartió la entrevista del ex futbolista.

“Si hubiera seguido trabajando y tuviera la mitad de la cabeza que tiene Cristiano, tal vez no serían él y Messi. Seríamos yo, Messi y Cristiano. Estaríamos en la pelea y Cristiano no ganaría los balones que tiene. Tal vez uno era mío”, fueron las palabras que, entre risas, dijo Paím en la entrevista.