Durante este jueves se llevó a cabo el sorteo por parte de la UEFA de las semifinales de repechaje para la Eurocopa de Alemania 2024, en la cual participarán los mejores posicionados en la Liga de las Naciones que no obtuvieron su pase directo y que lucharán por los tres cupos del repechaje.

En ese sentido, las selecciones que cumplen con estos requisitos son Gales, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Polonia, Israel, Grecia, Finlandia, Ucrania, Luxemburgo, Estonia, Islandia y Kazajistán.

En tanto, las semifinales quedaron determinadas de la siguiente forma:

LADO A

Gales vs. Finlandia

Polonia vs. Estonia

LADO B

Bosnia y Herzegovina vs. Ucrania

Israel vs. Islandia

LADO C

Georgia vs. Luxemburgo

Grecia vs. Kazajistán

Las semifinales se jugarán el 21 de marzo de 2024, mientras que las finales el día 26, donde se se buscarán a las tres selecciones que completen el cuadro de 24 clasificados a la Euro 2024.

The 6 play-off semi-finals will be played on 21 March 2024 🗓️



The 3 play-off finals will take place on 26 March 2024 🗓️#EURO2024 pic.twitter.com/F2WXObhZIE