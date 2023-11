Comparte

Esta tarde el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la detención del José Luis Yáñez, alcalde de Algarrobo, acusado del desfalco de más de $ 1.000 millones al interior de la municipalidad.

De igual manera durante esta semana fue detenida Belén Carrasco, tesorera de la municipalidad de Algarrobo (y pareja del alcalde) a quien se le acusa desviar la millonaria cifra desde el municipio hacia familiares de Yañez.

Al respecto Monsalve destacó que “Cuando una persona huye de la justicia nuestras policías lo buscan. Llevamos 5.500 detenciones de personas prófugas de la justicia durante el transcurso de este año y ayer lo dije, al alcalde lo iban a encontrar y lo iban a detener”.

«Lo importante es que está detenido y eso vuelve a demostrar algo que es muy importante en un país: No importa el cargo que tenga una persona, no importa en qué institución esté una persona, no importa si ocupa un cargo político o está en el sector privado. Si alguien cometió un delito va a ser perseguido, detenido y sancionado”, sentenció.