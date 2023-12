Comparte

En su llegada al Santiago, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, volvió a sostener que el plazo con el que trabajan para encontrar a un nuevo entrenador para la selección chilena es el mes de marzo, como plazo fatal. A su vez, el mandamás expresó que espera volver de Arabia Saudita con el Mundial sub 20 de 2025 como regalo navideño.

Al ser consultado sobre si tendría el nombre del nuevo entrenador de la Roja como un obsequio de fin de año para los fanáticos del fútbol, Milad respondió que "Yo espero traer otro regalo de navidad, ojalá traer el Mundial Sub 20 desde Arabia Saudita. Ese sería, para mí, un lindo regalo para el país y para el fútbol. Tenemos tiempo y yo siempre he dicho, no tenemos prisa pero no trabajamos sin pausa".

Sobre los plazos en que tendría alguna claridad sobe la posibilidad de realizar la cita planetaria en nuestro país, el dirigente señaló que espera tener una respuesta "en estos días, cuando se inicie el consejo en FIFA, que parte el 16. Nosotros vamos a estar allá, así es que vamos a tratar de reunir toda la información, que ya la tenemos, pero hay que hacer una presentación y vamos a hacerla de la mejor forma".

La elección del técnico

Acerca de la posibilidad de que Gustavo Quinteros para asumir en la banca de Chile, Milad no descartó el nombre del técnico de Colo-Colo: "no descartamos nunca nada ni a nadie. Se está evaluando. tenemos un equipo técnico basado en estadísticas, rendimientos y todo eso, y ahora tenemos que esperar los descartes. Estos pueden ser porque tienen dos años de contrato en el club, porque hay una cláusula de salida muy alta, todo ese tipo de variables se analizan hasta llegar a una terna".

"La elección va a ser del directorio, no de mi persona ni de esta comisión, será del directorio basado en los estudios profundos de metodología de trabajo, utilización y renovación de jugadores, estrategias de juego, todo ese tipo de cosas se van a analizar", explicó.

También se refirió a las opción de Ricardo Gareca en la Roja. "Es uno de los candidatos. Es un hombre que está libre, que tiene experiencia internacional, en las clasificatorias, que es totalmente diferente al sistema de los equipos", apuntó.

"Marzo es el tope fatal. Yo creo que puede ser a lo menos un mes antes de la fecha FIFA", se animó a decir Milad al ser consultado nuevamente por los plazos para tener un nuevo entrenador.

Finalmente, el presidente del fútbol chileno confirmó que la Supercopa se va a jugar en el Estadio Nacional.