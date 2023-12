Comparte

El entrenador interino de la selección chilena, Nicolás Córdova, descartó hacerse cargo de La Roja adulta tras su participación en el Preolímpico sub 23 que se disputará en Venezuela entre enero y febrero del 2024.

“Esto es una emergencia, igual como lo que pasó ante Ecuador por Eliminatorias por lo de Eduardo Berizzo. Si él hubiese estado en la selección, hoy yo no estaría acá hablando con la prensa, estaría él preparando a la sub 23”, afirmó.

Pese a ello, Córdova manifestó que “la vida en general está hecha de estas situaciones, donde uno no tiene considerado algo, pero pasa. Me he sentido muy preparado en todos los contextos, ha sido súper lindo lo que me ha tocado vivir. Claramente para el futuro, como todo entrenador, tengo mis aspiraciones”.

Respecto a sus expectativas para el torneo, el entrenador afirmó que “nosotros vamos a ir a competir por tratar de ir a los Juegos Olímpicos. Ahora, la exigencia por parte de la Federación no puede ser esa, porque yo no vine a Chile a dirigir la sub 23, vine a dirigir el proceso de las selecciones juveniles desde la sub 20 hacia abajo”.