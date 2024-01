Comparte

Universidad de Chile sigue armando un plantel para pelear por todo este 2024 y este miércoles anunció la llegada de su quinto refuerzo: el defensor argentino Franco Calderón.

El zaguero de 25 años llega al CDA proveniente de Club Atlético Unión, de Argentina. “Desde el primer momento que me hablaron de la U, me motivó mucho venir a un club tan grande. No dudé en ningún momento”, sentenció Calderón en su llegada a los azules.

En la última temporada del fútbol argentino, el flamante refuerzo de Universidad de Chile disputó 1.971 minutos en 22 partidos por la Liga Profesional, mientras que por la Copa de la Liga jugó 11 encuentros. Además, sumó en total 11 tarjetas amarillas y dos expulsiones con la camiseta de Unión.