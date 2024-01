Comparte

Este lunes Universidad Católica presentó a su segundo refuerzo para la temporada 2024, Agustín Farías. El ex capitán de Palestino posó con la camiseta cruzada con el dorsal número 14 y adelantó lo que será su primera temporada con los Cruzados.

En sus primeras palabras como jugador de la UC, Farías agradeció al club por haber "tenido este interés por estar con ustedes este año. A penas tuve el llamado de Nicolás Núñez me hizo tener este interés de que un club tanto prestigio se fije en mi. Vengo con todas las ganas de ganarme un puesto, ayudar a mis compañeros para que sea un año positivo para todos".

"Creo que cuando te llama el técnico es porque el club está interesado y es importante para la decisión personal. Tenía deseos de estar acá, creo que tengo mucho que aportar a mis compañeros, al club y a los más jóvenes también", agregó.

Sobre cómo veía a la UC desde afuera Farías señaló "es un club modelo. Creo que todos los clubes deberían fijarse en cómo trabaja Universidad Católica. Los últimos años han sido positivos para el club, siempre peleando cosas importantes. Este año tenemos que enfocarnos, consolidarnos en el campeonato, que creo que es el objetivo principal".

"Me siento en plenitud, he jugado casi todos los partidos en los últimos años con Palestino. La edad para mí no es un tema, sinceramente. Vengo con todas las ganas de tener un buen año con Católica, tener la suerte de ganar algún título y esperemos que así sea", aseguró.

"Me gustan los desafíos, vengo a eso, a ganarme un lugar. Ojalá sea un año positivo, tanto en lo personal como en lo grupal", sentenció.