El exchico Yingo, Ariel Osses, es muy activo a través de sus redes sociales y suele compartir gran parte de su vida con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que compartió una emotiva reflexión sobre su cuerpo en su perfil de Instagram.

Todo esto, porque el influencer se sometió a una operación llamada bypass gástrico, el cual le ha permitido bajar más de 60 kilos en pocos meses.

En ese sentido, sostuvo lo siguiente: “Quizás hace unos meses no me hubiera sacado una foto sin polera”.

Asimismo, agregó “ahora lo hago y no porque cambio mi físico sino porque soy yo y ya no me interesa la opinión de otras personas”.

Sin duda su post generó varias reacciones entre los cibernautas, quienes lo felicitaron por su cambio y su disciplina para mantener una vida sana.

En tanto, es necesario mencionar que Ariel ha compartido gran parte de este proceso con sus fanáticos.

Revisa la publicación de Ariel Osses