Luego de la victoria desde los lanzamientos penales de Colo-Colo sobre Rosario Central, Jorge Almirón analizó el cometido de sus dirigidos sobre el césped del Estadio Centenario de Montevideo, y valoró el esfuerzo de los jugadores en estos momentos de la pretemporada.

"Mañana volvemos a entrenar, a mejorar cosas. Lo importante es ganar para la motivación de todos los muchachos. Venimos trabajando fuerte, es normal que se resienta la parte física. No hubo mucha dinámica de los dos equipos, creo que es una etapa normal, un partido normal de pretemporada así que hay mucho trabajo por delante", sostuvo el técnico del Cacique.

Sobre qué destacó del juego de Colo-Colo respecto de sus entrenamientos, Almirón señaló que valoró la "intensión del equipo de intentar jugar, pero hay muchos patrones que debemos ir repitiendo y mejorando, sobre todo que vayan afinando la parte física, la parte futbolística. Estamos en plena pretemporada y esta es la parte más dura en cuanto a lo físico".

Al ser consultado acerca de la decisión de Blanco y Negro de negociar con Arturo Vidal reconoció que “hoy no hablé con ningún directivo, solamente me enfoqué en el partido. Ahí hubo reunión de directorio, es lo único que sé. Se está hablando con algunos jugadores, de posibles refuerzos, pero no tuvimos contactos. ¿Te digo la verdad? No tuvimos contacto con los directivos".

"Es algo que se está hablando bastante, ojalá es algo que se pueda dar. Es algo importante, o para mí es importante que una figura como Arturo pueda sumar su experiencia para el equipo y para la gente puede ser algo importante, pero no tengo referencia de que haya algo más concreto", sentenció.