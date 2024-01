Comparte

Recientemente, Uriel Romero, más conocido como El Futuro fuera de órbita participó como invitado en el podcast de Eva Gómez y habló sobre su experiencia en Tierra Brava.

En la misma línea, aprovechó la instancia para comentar quiénes eran los más chismosos dentro del encierro.

“Los chiquillos, esos que son más chismosos que la mierda, el Luis ese, Mateucci, y la Chama. De verdad que enferman”, comenzó diciendo el artista urbano.

“Yo sabía que hablaban, pero cuando tú lo ves en televisión, y sabes lo que dicen, ahí es peor. ‘Pero mira de qué manera pelan’. Yo ya no le tengo ni respeto a Luis”, agregó.

Tras ello, cuestionó la actitud del argentino “no sé cómo hay un hombre que hable tanto de minas, pero mal. Habla mucho de las mujeres, mal. ¿Dónde has visto eso? (…) no hablamos de: ‘Mira esa tipa esa, mira cómo se viste’. Así no. Esas no son conversaciones de hombre“.

En ese sentido, sostuvo que se sorprendió al ver lo que decía sobre sus compañeras, como Daniela Castro y Shirley Arica.

Asimismo, añadió “también me peló a mí. No me lo decía. Yo sé que él me tiene respeto, pero no me lo decía. Si hubiese llegado a saberlo, la situación habría sido otra. Él sabe que le hubiera dado problemas, porque yo nunca me metía con nadie ahí”.

Finalmente, expuso que durante toda su estadía no tuvo problemas con los demás participantes, ya que tiene otras costumbres.

“Tú sabes que nunca tuve discusiones con nadie y yo decía siempre: ‘No me busquen, porque los problemas míos no van a ser de reality’. Yo tengo otra costumbre, yo vengo de otro lado, yo los cojo más serios”, cerró Uriel.