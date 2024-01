Comparte

Kylian Mbappé está en la mira de varios clubes del mundo debido a su gran calidad técnica y goleadora. Sin ir más lejos el Real Madrid lleva dos mercados de fichajes intentando ficharlo. Pero en un ambiente donde el dinero suele ser lo principal, los clubes árabes no dejan de ser opción para ningún futbolista y, al parecer, Mbappé no es la excepción.

Es que en una entevista otorgada a la revista GQ, el delantero francés abordó los nuevos desafíos que propone el fútbol y las posibilidades que hay de que se marche de Europa. En ese sentido, el campeón del mundo en 2018 indicó que “muchos grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol han abandonado Europa y estamos entrando en una nueva era. Es parte del ciclo de este deporte y en algún momento también tocará irme”.

“No me preocupan esos cambios. Simplemente pienso en continuar con mi carrera y seguir mi propio camino”, recalcó el goleador.

En esa misma línea, Mbappé se refirió a las especulaciones que existen respecto a su futuro, donde señaló que “estamos en la era del consumo excesivo, en la que la gente espera mucho de los jugadores. He demostrado que la presión no me afecta negativamente, e incluso diría que la necesito para rendir al máximo. La presión me permite mantener el grado de excelencia necesario para jugar al más alto nivel”.

Finalmente, Mbappé se refirió a las opciones que tiene de ser convocado a disputar los Juegos Olímpicos en París. En ese sentido, aclaró que está “en un punto de mi vida y mi carrera en el que ya no quiero forzar las cosas. Si me lo piden, me encantaría ir, pero si no es posible, lo entenderé”.

"Para cualquier deportista, los Juegos son una ocasión especial. Yo ya quería ir a Tokio (2020) porque quiero ganarlo todo y grabar mi nombre en la historia de la selección francesa como un jugador que fue importante", añadió Mbappé, que de ser llamado ocupará uno de los tres cupos mayores de 23 años.