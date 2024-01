Comparte

Cada vez que la selección chilena queda sin entrenador suena con fuerza el nombre de Manuel Pellegrini para encabezar el siguiente proceso. Sin embargo, el Ingeniero ha declinado una y otra vez dicha posibilidad, hasta ahora. Resulta que el técnico del Real Betis abrió la puerta para dirigir a Chile una vez finalizado su contrato en el equipo andaluz.

En entrevista con el diario El País, de España, Pellegrini sostuvo que "tengo 70 años y contrato con el Betis hasta 2026. Con 73 años ¿por qué no voy a entrenar a Chile? Voy al gimnasio todos los días, juego tenis dos o tres veces a la semana, también golf. Me encuentro bien. Me encantaría entrenar a la selección de Chile, mi país".

"Pero está claro. Necesito un proyecto serio. No voy a ser cabeza de turco. Quiero dirigir un proceso una vez que termine en el Betis. Llevo 25 años seguidos entrenando y solo una destitución en el West Ham. Me encantaría retirarme dirigiendo un Mundial con Chile", añadió.

Su aporte al fútbol español

"Hace ya 20 años que estoy aquí. Entre medio fueron cinco años en Inglaterra y dos en china. Han sido cinco años en el Villarreal, uno en el Madrid, tres en el Málaga y, de momento, tres en el Betis. Cuando llegué a Villarreal traje un sistema novedoso en España", explicó.

"Se jugaba con extremos de ida y vuelta, con centros y nosotros propusimos las denominadas bandas móviles con Cazorla, Pires o Riquelme. Luego, he tenido la suerte de ofrecer siempre buen rendimiento. También en el Madrid, donde hicimos 96 puntos, la mejor puntuación de la historia hasta ese momento", agregó.

Redes sociales, política y la Superliga

Además, el chileno fue consultado sobre la exposición de los futbolistas en las redes sociales, a lo que respondió que todo lo relacionado a este tema "genera polémica. Por lo expuestos que estamos ya en nuestra profesión, deberían exponerse menos. Nunca he hablado de política en un vestuario. ni participo de las redes sociales. El fútbol es una actividad que une. Hay una pertenencia a un club más allá de tus ideas políticas.

Para finalizar, Pellegrini dio su opinión sobre la polémica Superliga y señaló que "me parece malísima para el fútbol. He vivido cinco años en Inglaterra y ahí nunca se aceptará. El fútbol local es muy importante y en Inglaterra la gente se siente mucho más identificada con la Premier que con la Champions. En España y otros países supondría la muerte del fútbol local".