El volante de la U Marcelo Díaz, salió a responder las provocativas declaraciones de Arturo Vidal en su presentación como nuevo jugador de Colo-Colo. El King sostuvo que vio contento a Care' Pato en su retorno a Universidad de Chile "pero vamos a ver quién está más feliz a fin de año".

En conversación con La Magia Azul, el 21 de los Azules le contestó al volante colocolino y, de cara al superclásico que se disputará en marzo en el Estadio Monumental, señaló que la presencia de ambos jugadores históricos del fútbol chileno "le da un valor extra, pero nosotros como club y como jugadores nos vamos a preocupar de que todo ese valor sea dentro de la cancha".

“Vamos a poner ingredientes, armar la fiesta, armar lo que sea, pero para desarrollarlo dentro de la cancha. No me vale decir cualquier cosa fuera, si dentro de la cancha no podré hacer lo que dije”, añadió en aludiendo al mensaje de Vidal.

“Que nuestros actos hablen por sí solos, no nos vamos a meter con ningún rival, que a la U le vaya bien, que la U sea lo más importante. Cuando llegue el clásico se hablará de eso”, sentenció el capitán de Universidad de Chile