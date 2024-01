Comparte

En la previa del Clásico Universitario, el portero de la U Cristopher Toselli se refirió a los trabajos en la pretemporada azul, a la competencia por ganarse un puesto en el XI titular y al partido de este sábado ante Universidad Católica.

Para comenzar, Toselli se refirió al ambiente que hay al interior del plantel azul. "La competitividad ha sido buenísima. Prácticamente tenemos dos jugadores por puesto y nos faltan los jugadores que están en la Roja sub 23. Hay un plantel largo y cualquiera puede jugar. Eso nos da motivación día a día para ganarse un puesto", señaló.

"Día a día estamos aprendiendo la metodología del entrenador. Buscamos ser un equipo ofensivo, que presione y tenga una buena salida. Eso requiere tiempo y mucho entrenamiento. Nos ha venido muy bien entrenar doble turno", añadió sobre el trabajo del técnico Gustavo Álvarez.

"Gabi (Castellón) viene de hacer un gran año y este no va a ser la excepción. Hoy estamos para competir", expresó por la competencia en el arco de la U.

Acerca del Clásico Universitario de este sábado en el Estadio Sánchez Rumoroso, el meta azul aseguró que "no creo que haya mucha diferencia si ellos (Universidad Católica) vienen jugando más partidos o no. Nos venimos preparando de muy buena manera, queremos ser un equipo ganador. Sabemos que vienen de tres partidos, pero no creo que haya una diferencia mayor".

"Visualizamos lo que viene este fin de semana con Universidad Católica y -estamos- armando nuestro partido para este rival. Este partido por más que sea amistoso buscamos ganarlo".

"Las declaraciones previas no son relevantes para mí. Lo respeto mucho, estoy contento de que vuelva a jugar y lo saludaré como a un ex compañero", añadió sobre el 30 de la UC.

Por último, tuvo palabras para la vuelta de Universidad de Chile al Estadio Nacional este 2024: "Sabemos que la U en el Nacional hace sentir su localía. En Santa Laura llenaron siempre. Estamos muy contentos de volver al Nacional. Volver nuevamente y estar en un estadio fijo nos llena de ilusión".

El duelo de este sábado 25 de enero entre Universidad de Chile y Universidad Católica se jugará a las 20 horas en el Estadio Sánchez Rumoroso.