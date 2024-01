Comparte

La Comisión de Apelación de la FIFA no le dio la venia al ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y confirmó la inhabilitación que recibió luego de darle un beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso, durante la premiación del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda.

El español recibió un castigo de parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA y no podrá ejercer ninguna actividad relacionada con el fútbol durante tres años, y la apelación que presentó terminó rechazada.

La FIFA, en un comunicado, explicó que una vez analizada la documentación presentada y celebrada una vista, desestimó el recurso del exdirigente y ratifica dicha suspensión.

"Entre otras consideraciones, la Comisión de Apelación confirmó que la conducta del Sr. Rubiales fue contraria a los principios consagrados en el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA y al término de esta", señala el texto.

El Código disciplinario de la FIFA estipula que desde el momento de la notificación, Rubiales tiene 10 díaz para solicitar el fundamento de esta decisión, la que será publicada en la plataforma digital de la FIFA, y el español podrá apelar al TAS.