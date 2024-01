Comparte

Xavi Hernández no la pasa bien en el Barcelona. El entrenador no ha logrado darle una regularidad al club blaugrana y por lo mismo decidió que a final de temporada dará un paso al costado. En ese sentido, el exjugador contó los motivos de su salida en la previa del duelo ante el Osasuna.

En un principio, Xavi se refirió a las palabras del entrenador de la filial del club, Rafa Márquez, quien dijo tras la salida del DT culé al final de temporada que “a una oportunidad así (la de entrenar a Barcelona) no le puedes decir que no”.

“Se sacaron sus palabras de contexto, pero es lícito y natural que él se esté preparando para poder entrenar un día al Barça”, comentó Xavi.

En cuanto al momento que vive en el Barcelona contó que “necesitamos una reacción. Los futbolistas tienen que dar un paso adelante, y lo saben, dependemos mucho de que ellos estén inspirados”.

Además, habló de que el “desgaste” en el club llega porque “te hacen sentir que no vales a diario. Eso les ha pasado a todos los entrenadores y también le pasará al próximo”.

“No se disfruta, parece que aquí te juegas la vida a cada momento, y esto no esto no es calidad de vida. Es cruel, y eso no pasa en ningún otro club”, recalcó.

Finalmente, indicó que no será una despedida definitiva: “Ya dije que el Barça me tendrá para lo que necesite, pero pienso que ahora no me necesita”.