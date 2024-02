Comparte

Durante la presentación de Guillermo Paiva, el gerente deportivo de Colo-Colo, Daniel Morón, se refirió a las medidas de seguridad en las que están trabajando para prevenir problemas con la barra del Cacique de cara al duelo de este jueves por Copa Libertadores ante Godoy Cruz en Mendoza.

Sobre los problemas de seguridad, Morón aseguró que “es un tema de mucha preocupación, más después de lo que sucedió en la Supercopa. Sé que hay estamentos del club, de seguridad, que han estado en conversaciones con la gente de Godoy Cruz y se están tomando todos los recaudos para que no exista ningún tipo de problemas como los que ya hemos tenido en otros países“.

“Sin duda que a nosotros nos preocupa muchísimo la seguridad. Me encantaría que todo lo que sea necesario para que las personas, los hinchas que van a un estadio le puedan dar seguridad a todos, a ellos mismos, a los jugadores, al evento en general, a la actividad del fútbol sería fantástico. Le damos el apoyo a todo lo que pueda colaborar con que no sucedan las cosas que hemos visto en estos últimos tiempos“, añadió.

Sobre las declaraciones de Darío Lezcano en contra de Gustavo Quinteros, el ex portero e Colo-Colo sostuvo que “no voy a hablar de un técnico que ya no está en el club. No es mi labor tomar las palabras de un jugador que se está yendo con un técnico que está recién llegado, porque las evaluaciones las hacemos al final y cada técnico tiene su independencia de tomar las decisiones“.

“Nosotros somos los encargados de poner los jugadores a disposición de ellos y cada uno de los técnicos tiene la posibilidad de tomar o no a un jugador en la medida de que ellos entienden el trabajo que hacen en la semana”, agregó.

El rival en Copa Libertadores

Acerca del debut en Copa Libertadores ante Godoy Cruz, Morón señaló que “sabemos que nos vamos a enfrentar a un rival duro que lleva seis partidos jugados y ha ganado cinco, empató uno solo, no le han convertido goles. Sabemos que vamos a tener un difícil rival por delante, pero esos son los lindos desafíos que hoy tenemos que empezar a pensar en ellos y tratar de resolverlos”.

Como lo dije el día de ayer, el plantel hoy está cerrado, a no ser que haya una cosa muy de último momento. Aún nos queda tiempo, hasta la fecha del 03 de marzo, si llegará a haber algo muy excepcional, podríamos ver en qué condiciones.