Darío Lezcano no se guardó nada tras su salida de Colo-Colo. El delantero paraguayo conversó con Deportes en Agricultura antes de viajar rumbo a su nuevo club: el Tacuary, de Paraguay, y arremetió contra Gustavo Quinteros.

“Estoy feliz por regresar a mi país, pero también triste porque en Colo-Colo no me dieron la oportunidad de lo que sabía hacer. Pero las cosas se dieron y llegamos a un acuerdo para salir. Me voy contento porque sé qué clase de jugador soy”, comenzó contando Lezcano.

Luego apuntó a un responsable de sus pocos minutos en Macul: Gustavo Quinteros. “Él no me dio la oportunidad de demostrar en uno o dos partidos si podía o no jugar. Nunca nos peleamos… Yo creo que él se enojó conmigo cuando le dije que tenía lo de Emelec… Nadie se atrevió a decirle las cosas a él”.

Asimismo, reveló que “Él (Quinteros) no me dejó ir a Emelec porque dijo que Damián (Pizarro) se tenía que vender y no iba a tener delanteros. Yo le dije a Morón que me dejara ir, ya que yo quería jugar y él iba a meter a Marcos (Bolados) antes que a mí”.

En esa línea, acusó a Quinteros de haber hablado mal de él para no dejarlo partir al fútbol ecuatoriano: “Me perjudicó. En diciembre Emelec se comunicó conmigo y me dijeron que Quinteros habló mal de mí, que yo estaba lesionado y era viejo, con eso se nota que era una mala persona”.

“Quinteros me faltó el respeto porque él me trajo acá y no me bancó. ¿Para qué me trajo?, yo perdí dinero allá en México. Me voy decepcionado porque después habló mal de mí. No lo entiendo”, añadió el atacante.

Finalmente, sobre el actual proceso de Jorge Almirón lazó que “no entiendo por qué no me dieron la oportunidad, yo estaba bien y jugaba bien, lo vieron contra Liverpool en Uruguay”.

“El entrenador me vio, yo entrené en el segundo equipo siempre, pero la semana pasada, cuando me sacó del equipo dije ‘esto se acabó’”, sentenció.