Cristian Garin cayó en los octavos de final del ATP de Río de Janeiro ante el tenista local Joao Fonseca. Tras el duelo, el ariqueño se refirió a su irregular rendimiento en el tenis, además de lo incómodo y “mal educado” del público.

“He pensado un poco, la verdad que hace tiempo no jugaba un partido con tanta mala educación del público, la verdad es que ni pude jugar. No me pude enchufar en ningún momento del partido. Mal, muy muy mal”, explicó Garin.

Además, contó que se siente poco valorado en Río, pese a que consiguió el título en 2020: “En Sudamérica cada vez que jugamos nunca nos apoyan a los chilenos. Es raro, se siente distante, cero empatía con nosotros. La verdad que hoy fue ridículo, hace tiempo no sentía algo tan así, ni en Copa Davis, muy raro”.

Por otro lado, sobre su rendimiento, Garin dijo que está “muy irregular, ya hace mucho tiempo. No me encuentro. Por más que lo intento, sigo estando irregular, hoy break arriba, muchos errores, la misma tónica del último tiempo, no sé qué decirte”.

“No sé qué me faltó, la verdad que jugué tan mal que no sé qué decirte. (El público) Obvio que saca la verdad porque va más allá de lo normal, ni siquiera pude estar un poco metido. También él obviamente tiene mucho mérito, un jugador con mucho futuro. Yo sabía que él jugaba así… no me sentí bien, creo que vengo jugando en un nivel irregular, por momentos bien, por momentos mal”, cerró el chileno, que su próximo desafío será el ATP de Santiago.