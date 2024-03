Comparte

Tras el triunfo por 1-0 de Unión Española sobre Coquimbo Unido, el dueño de los Hispanos, Jorge Segovia se refirió a la decisión de las autoridades de restringir los aforos en los partidos del fútbol chileno y al proyecto de remodelación de Santa Laura que está estancado.

“La verdad es que hay cosas que no se entienden. En el partido con Colo-Colo algunos de sus hinchas tienen un mal comportamiento y al partido siguiente, contra Unión, no se permite hinchas de Colo-Colo, quien se perjudica es Unión, no castigan a Colo-Colo“, señaló.

Sobre las intenciones que ha demostrado de remodelar el Estadio Santa Laura, Segovia sostuvo que “es un proyecto importante convertir este estadio, que es anticuado, en el mejor estadio de Chile. Pero no depende de nosotros, depende de la municipalidad que nos dé los permisos para hacer lo que nosotros queremos hacer aquí, que es el mejor estadio de Chile”.

“Nuestra voluntad está, tenemos un anteproyecto, lo publicamos. Queremos hacer un estadio de verdad del siglo XXI, un estadio del que no solo la comuna de Independencia, sino que todo Santiago y todo Chile se pueda sentir orgulloso. Si la municipalidad pone problemas, tampoco ayuda al fútbol chileno“, añadió.

“Me encantaría que el alcalde o el consejo municipal se den cuenta que las cosas son para mucho tiempo, y un cambio como el que le queremos dar al Santa Laura es fundamental y elevaría el estándar del fútbol chileno. Católica está trabajando en su estadio, nosotros tenemos un gran proyecto, tenemos la forma de financiarlo, pero que nos dejen hacerlo”, sentenció.

Además, se mostró abierto a la posibilidad de que Los Cruzados sigan jugando en Santa Laura para la segunda parte del torneo, luego de que desde Universidad Católica deslizaran que no podrán jugar en San Carlos hasta 2025. “Tenemos un convenio con la UC hasta mitad de año y no tenemos ningún problema para extender este convenio“, aseguró.