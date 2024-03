Comparte

Coquimbo Unido se impuso por 2-0 a Universidad Católica y logra clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Los Cruzados siguen sin encontrar su fútbol y se quedaron sin participar en torneos internacionales por segundo año consecutivo.

El Pirata tumbó al Caballero Cruzado

Los primeros 45 minutos fueron más positivos para Coquimbo Unido que para Universidad Católica. El cuadro Pirata logró meter a los Cruzados en su cancha, pero no generaban mayores opciones de peligro en el arco defendido por el joven portero Thomas Gillier.

En la primera jugada del partido los dirigidos por Fernando Díaz reclamaron penal por una mano dentro del área de la UC, pero el VAR desestimó los requerimientos de los coquimbanos y el partido continuó igual, 0-0.

Cuando a penas corrían 19 minutos de partido, el delantero argentino Andrés Chávez tuvo que abandonar la cancha por lesión. Sufrió un duro choque que simplemente lo sacó del partido. En su reemplazo ingresó su compatriota Nicolás Johansen.

Avanzaba el tiempo y Universidad Católica estaba muy lejos del arco defendido por Diego Sánchez. Los dirigidos por Nicolás Núñez no lograban hilvanar jugadas de peligro y no registraban tiros, ni al arco ni desviados. Por su parte, Coquimbo intentó varias veces pero con muy poca efectividad, a penas un remate tuvo que ser contenido por Gillier para evitar la apertura de la cuenta antes de que terminara el primer tiempo.

Nula reacción desde la banca

Tras el descanso Nicolás Núñez hizo saltar a la cancha a César Pinares y a Gonzalo Tapia, por Cristián Cuevas y Daniel González, con la intensión de ganar en profundidad. Sin embargo, el equipo no reaccionó como esperaba.

A los 50 minutos de partido Chandía remató y pegó en el palo derecho de Gillier, la pelota se fue al córner para fortuna cruzada. Pero la suerte llegaría hasta ahí, ya que tras el centro y una mala salida del joven portero cruzado, un tibio centro desde el segundo palo terminó dentro del arco luego de que Gillier empujara involuntariamente la pelota contra su propio arco. 1-0 para Coquimbo Unido.

El primer remate de Universidad Católica recién llegó en el minuto 59. Un lateral de Guillermo Soto jugado en profundidad para que Gonzalo Tapia ganara línea de fondo e intentara batir, casi sin ángulo, a Diego Sánchez, pero la pelota salió muy desviada.

Nuevamente Nicolás Núñez intentó cambiar el destino del partido. Esta vez ingresaron Gary Kagelmacher por Branco Ampuero, y el último refuerzo cruzado, Joaquín Torres por Lucas Menossi.

Derrotados y sin intensidad

Los minutos pasaban rápido para los hinchas de la UC, pero esa velocidad no se veía reflejada en la cancha. Un equipo estático, con poca intensidad y jugadores que no rompían líneas hacían ver a una Católica que parecía ir ganando tranquilamente el partido, pero no. Coquimbo lo ganaba 1-0 y se metía en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En el 73, un centro que rebotaba en la espalda del Cimbi Cuevas terminó complicando más de la cuenta a la UC. El meta Gillier salió en busca de la pelota, que salió disparada por los aires. En la búsqueda, chocó con un delantero Pirata y no pudo controlar el balón. Entonces, Chandía intentó de media vuelta, pero su remate salió por arriba del arco.

La Católica estaba volcada al ataque, más bien copando la cancha de Coquimbo Unido sin mucho peligro. De hecho, no lograban rematar al arco de Sánchez. En el minuto 85 Alfonso Parot terminó bajando a Johansen dentro de área y el árbitro pitó penal. Fue el mismo Johansen quien le puso la lápida a la UC en Copa Sudamericana. 2-0 y la fase de grupos estaba a la mano del Pirata.

El pitazo final desató la alegría y la celebración de jugadores e hinchas de Coquimbo Unido en el Ester Roa Rebolledo. Universidad Católica no pudo cumplir su objetivo principal para este semestre y ahora parece ser que no le queda crédito a Nicolás Núñez en San Carlos de Apoquindo.

Disfruta del duelo con el vibrante relato de Rodrigo Sandoval.