En conferencia de prensa previo al duelo de los octavos de final de Champions League, el delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, se refirió a los premios del Balón de Oro y The Best de la FIFA, en los que quedó en segundo lugar tras Lionel Messi: “Es el mejor siempre”, sostuvo el Androide.

“Ganó esos trofeos y ganó también el Mundial. Es el mejor de siempre, en mi opinión“, señaló.

Al ser consultado sobre las diferencias entre la temporada pasada y la actual, su segunda en el City, Haaland aseguró que “el año pasado marqué 36 goles y fui el máximo goleador. Esta temporada sigo siendo el máximo goleador, con 18, así que puedes pensar que está siendo una buena temporada o no para mí. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien como equipo y ese es mi objetivo. He fallado, fallé muchas ocasiones y seguramente también lo haga en el futuro y la gente me criticará. ¿Tengo que pensar en ello? No”.

Por último, al ser consultado sobre su salud mental, el noruego contó que ha estado trabajando mucho en eso y que es algo que tiene como desafío desde que era muy joven, ya que “podía empezar a llorar un montón si fallaba muchas ocasiones, así que he trabajado en ello. Ha sido un reto y creo que demando mucho de mí mismo y la gente me pide mucho también. Es algo en lo que trabajo”, detalló.