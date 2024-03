Comparte

Previo a conocer la nómina de Ricardo Gareca para los próximos amistosos de La Roja, el portero de Real Betis, Claudio Bravo, se sinceró sobre su futuro en la selección chilena y afirmó que él quiere seguir siendo convocado.

“Al día de hoy no sé si voy a estar en una nómina o no. No me quiero aventurar ni tener esa ilusión de marearme con ciertas cosas. Mi mayor pensamiento hoy es disfrutar de donde me toca estar”, dijo el guardameta.

“La intención mía es siempre estar y ayudar en la selección”, agregó.

Recordar que Chile se medirá a Albania y Francia el próximo 22 y 26 de marzo, respectivamente, en los amistosos correspondientes a la fecha FIFA.