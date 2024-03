Comparte

Máximo Menem se convirtió en el último eliminado de Top Chef VIP y esta mañana fue invitado a participar en Contigo en la mañana.

En la instancia, el joven habló sobre su paso en la competencia de culinaria y además, habló sobre sus estudios.

En ese sentido, comentó que se salió de la carrera International Business y se metió a estudiar Arquitectura, lo que siempre le ha gustado.

“Me cambié, porque no era lo que buscaba, me gusta más la Arquitectura. La más feliz cuando me cambié fue mi mamá, le fascina. Yo seguí mi sueño”, sostuvo Máximo.

Tras ello, le consultaron si le hubiese gustado dedicarse a algo relacionado con las comunicaciones y dijo lo siguiente: “Me encanta el Periodismo, pero depende, porque cuando van y te atacan es un desagrado, una desubicada total”.

Asimismo, se sinceró y agregó “a mi mamá se la han hecho bolsa, y les tengo rencor por eso”.

Finalmente, el joven no cerró sus puertas a volver a trabajar en la televisión y aseguró que le gustaría mucho.