El exministro del Interior, Andrés Chadwick, recordó en Juntos en Agricultura a la muerte y legado del expresidente Sebastián Piñera, quien falleció tras un accidente en helicóptero en el Lago Ranco.

“Uno tiene una gran administración, se ha hablado mucho de su legado, lo queríamos, por eso dolió tanto. Se ha despertado a raíz de su muerte un cariño y un respeto”, sostuvo.

“Alto más trascendente que el legado de un líder, es aquel que toca el corazón de sus personas. No existe algo más importante en la vida pública que tener un conductor, a raíz de su ausencia, se hace palpable que había respeto, reconocimiento y había cariño”, añadió.

“En la calle a uno lo paran, una experiencia que a mí me ha sorprendido. Yo soy decano de la facultad de Derecho de la Universidad Sebastián, en la calle Bellavista, esquina Pionono”, agregó el exministro.

“En un ambiente que hace tres o cuatro años era tremendamente duro, difícil, hostil, agresivo, ver ahora a personas, comerciantes, gente de la U. de Chile, la Andrés Bello, te tocan la bocina, te paran para saludarte, te dan un pésame, pucha que emociona”, reconoció.

Posteriormente, la ex autoridad se refirió al momento en que se enteró de la muerte de Piñera, recordando que “yo estaba iniciando las vacaciones, en el Lago Panguipulli. A mi me llama un amigo mío que estaba en Ranco, que me dice ‘perdona por molestarte, me están diciendo que se habría caído el helicóptero del Presidente, no te puedo confirmar si iba o no'”.

“Impacto, pero también incredulidad, empecé a llamar a amigos y tienes la sensación en un minuto de que la cosa va mal, las noticias no eran buenas. Me llamó la ministra del Interior, Carolina Tohá. Me dice que está ocurriendo esto y que ‘nosotros no tenemos aún una confirmación”, conversamos bastante durante ese día, hasta que me llama un amigo y me dice que me vaya al Ranco, muy malas noticias me dice”, dijo.

Agencia Uno

Andrés Chadwick: “El Piñerismo va a seguir viviendo a través de las coaliciones de nuestro sector político”

“Es de esos viajes en que vas con lágrimas en los ojos, que vas rezando. Llegando al Lago Ranco, la ministra del Interior me llama para decirme que el cuerpo estaba siendo rescatado. Llegue donde Cecilia (Morel), estuvimos conversando y tuvimos una muy triste, pero buena compañía y conversación, lo estaba esperando para almorzar”, relató.

“La última preocupación del Presidente Piñera durante la noche antes de su muerte fue escribir en su block rojo y transmitir al Gobierno toda su experiencia para enfrentar la tragedia de los incendios”, recordó Andrés Chadwick.

Por otro lado, Chadwick destacó que “yo soy testigo de como él impulsó la creación de Chile Vamos, él fue un impulsor de la coalición, siempre quería ampliarlas, unirlas”.

“El Piñerismo va a seguir viviendo a través de las coaliciones de nuestro sector político, los proyectos colectivos, como un recuerdo, una exigencia, nos da un camino. Él fue un hombre que siempre construyó cosas colectivas”, comentó

“¿Cuál hubiese sido el primer mensaje de WhatsApp después de su muerte?, yo creo que el primer mensaje del Presidente Piñera, a quienes fuimos cercanos, hubiese sido, vamos, arriba los corazones, hay mucho que trabajar por Chile, por la unidad, la paz, el rechazo a la violencia, el fortalecimiento de nuestra democracia“, añadió.

“El primer mensaje hubiera sido ‘arriba, los corazones, a trabajar, no se distraigan'”, cerró.

Revisa la entrevista con Andrés Chadwick en Juntos en Agricultura