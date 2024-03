Liverpool y Manchester City protagonizaron un vibrante empate en la Premier League. Reds y Ciudadanos igualaron 1-1 en un duelo clave en la parte alta de la tabla.

Los primeros en golpear fueron los visitantes, que a los 23 minutos sorprendieron en un córner desde la derecha que fue conectado por John Stones, para abrir el marcador.

En el complemento los dirigidos por Jürgen Klopp encontraron rápidamente el empate con un penal ejecutado por Alexis Mac Allister a los 50’. De ahí en más se volcaron en ataque en busca del triunfo, teniendo las más claras en los pies de Luis Díaz, quien se perdió un mano a mano.

La mejor oportunidad para los de Guardiola, en tanto, la tuvo Jérémy Doku, quien se las ingenió para sacar un zurdazo que dio en el vertical izquierdo de Kelleher.

Con este resultado, Liverpool se quedó en el segundo lugar de la Premier League con 64 puntos, misma cantidad que el líder Arsenal. Por su parte, Manchester City se mantiene en el tercer puesto con 63 unidades.

After 90 minutes of Premier League action, @LFC and @ManCity can't be separated 🤝#LIVMCIO pic.twitter.com/o3Y1KtrGgP

— Premier League (@premierleague) March 10, 2024