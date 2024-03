Comparte

El volante de Universidad de Chile y autor del gol del triunfo en el Superclásico, Israel Poblete, respondió a Arturo Vidal, quien utilizó sus redes sociales para burlarse de los azules.

“Son declaraciones personales, yo estoy enfocado en el club, en representar bien a la U, en posicionarla donde se merece. Yo creo que todos como jugadores y cuerpo técnico pensamos lo mismo”, dijo Poblete en conferencia de prensa.

“Lo que diga él (Vidal) es personal, yo obviamente que lo respeto, pero prefiero no responder porque creo que no corresponde. Le tengo un respeto a él como jugador porque sabemos lo importante que es, pero no comparto sus palabras solamente y prefiero enfocarme en el sábado que es con O’Higgins”, agregó.

Respecto a la victoria sobre Colo-Colo, el mediocampista indicó que “uno siempre trabaja pensando en el equipo siendo lo más profesional para que el equipo se posicione en el lugar que merece. Fue un hermoso triunfo, no se ganaba hace mucho tiempo en ese estadio, lo disfrutamos, pero ya dimos vuelta la página”.

“Comparto las palabras del técnico. Obviamente es un partido muy importante. Se rompió una racha de 23 años, pero también hay que saber que el campeonato recién está comenzando. Comparto su mesura, nosotros debemos enfocarnos en ir partido a partido”, completó.