Comparte

En el marco de una fiscalización a taxistas en el Aeropuerto de Santiago, un trabajador realizó una grave denuncia en contra de un colega, asegurando que estafó a una mujer cobrándole casi 7 millones de pesos por un viaje.

Fue durante el matinal Tu Día en donde un taxista manifestó su molestia debido a que “las fiscalizaciones las hacen de día, y acá en el aeropuerto debieran hacerlas también en la noche, sobre todo en la calle”.

En ese contexto, denunció que una mujer holandesa pagó 7 mil dólares por un trayecto desde el Aeropuerto de Santiago hasta un hotel ubicado en el Centro de Santiago.

“Yo no la pude venir a buscar y mandé a un colega y sucede que acá la señora no tuvo la paciencia y tomó un taxi de los que se ponen acá, que no son legales”, afirmó al matinal.

“Ella me llama por teléfono, que le habían cobrado de su tarjeta de crédito 7.000 dólares. Esto es habitual, pero cuál es el problema que tiene la fiscalización, que no pueden ingresar al recinto del aeropuerto”, añadió.

“No sacamos nada con hacer una fiscalización en este horario, porque ellos se van y después empieza la tierra de nadie acá“, agregó.

Por otro lado, el taxista denunció que incluso sus colegas han sido amenazados por acusar este tipo de prácticas.