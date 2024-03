Comparte

Palestino abrochó su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los árabes cayeron como local por 1-3 ante Nacional, pero lograron imponerse en los penales para seguir avanzando en el torneo.

Tras sellar la clasificación, el delantero del Tino, Gonzalo Sosa, conversó con Deportes en Agricultura y analizó el duelo. “Fue un partido duro, sabíamos que ellos iban a venir a proponer un partido friccionado, de mucho pelotazo porque esa era su manera de juego, y no pudimos hacer pie. La verdad es que en el primer tiempo no pudimos hacer pie en la cancha, por más que hayamos tenido algunas situaciones de contra que si anotábamos el partido hubiese tomado otro rumbo”, dijo el atacante.

“Nos costó. Al final del partido tuvimos la recompensa de ir en búsqueda de llegar a los penales, y gracias a Dios se nos da el pase”, añadió.

Sobre lo sufrida de la clasificación, Sosa explicó que “queda demostrado que en la copa no hay partido fácil. Va un poco por ese lado, no pensar que más allá de que hemos hecho buenos partidos, no pensar que tenemos el resultado fijo. Hay que salir a intentar a hacer siempre nuestro juego, y en los momentos que no se pueda poder dar un extra. Si hay que meter se meterá, si hay que ensuciar un poco el partido habrá que hacerlo, pero es parte también del proceso de maduración del equipo”.

Explica su festejo

Una de las cosas que llamó la atención en la tanda de penales fue la celebración de Sosa al ejecutar su penal, puesto que lo celebró hacia la banca rival. “Yo conocía al preparador físico no más de ellos, lo había tenido en Argentina. El cuerpo técnico es todo argentino y me pareció poco agradable cómo se manejaron durante toda la fase, tanto en Paraguay como acá”, indicó.

El ariete contó que desde el banquillo paraguayo estaban “gritando constantemente, metiéndose con jugadores… recuerdo en Paraguay que se metieron con Bryan Carrasco en una jugada sobre el primer tiempo al lado del banco de suplentes de ellos, y en esta no fue la excepción. Yo iba a patear el penal y me gritaban cosas, diciéndome que era un jugador de la B, como que no merecía estar donde estaba y un poco fue la reacción de poder convertir y dejarles demostrado que más allá de que haya salido desde abajo como fue mi situación, hoy en día estoy agradecido por estar en el momento que estoy, en la institución que estoy, y jugando un campeonato que en su momento fue siempre un sueño. La reacción fue por eso, me pareció que me dijeron cosas fuera de lugar, que no se justifican”.

“Uno dice que es el folclore del fútbol, pero ya ir a cosas más hirientes, uno termina canalizándolo, convirtiendo el gol y dedicándoselos”, añadió.

Su salida de Audax Italiano

Por último, Sosa contó cómo se gestó su salida de Audax Italiano y su arribo a Palestino. “Finalizó mi contrato y no hubo intenciones del club de que renovara, y tomé otros rumbos. Yo había firmado contrato por un año”, señaló.

“Al momento de firmar el finiquito me dijeron que me iban a llamar, que estaban contentos conmigo y que querían que siguiera. Yo les dije que también estaba contento en el club, que quería seguir, pero el llamado de la dirigencia nunca llegó, entonces lo tomé como que no había interés y empecé a buscar otros rumbos. Tuve la posibilidad y la suerte de que Palestino se fijó en mí”, cerró.