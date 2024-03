Comparte

El “cacique” igualó 0-0 frente a los “piratas” en el marco de la fecha 5 del Torneo Nacional.

Colo-Colo no levanta cabeza en el campeonato local y vuelve a dejar puntos, está vez en su visita a la cuarta región del país. En la jornada pasada sufrió la dura derrota en el Superclásico ante la U, y ahora un siempre complicado Coquimbo Unido lo privó de llevarse los 3 puntos a Macul.

La victoria del miércoles pasado ante Sportivo Trinidense por Copa Libertadores le permitía a los albos ilusionarse con un buen partido ante los “piratas”, y así continuar en la senda triunfal. Sin embargo, el panorama fue distinto, ya que los “aurinegros” apostaron por un sólido trabajo defensivo y buscar sorprender en los contraataques con salidas rápidas.

Colo-Colo no pudo generarse muchas opciones de gol, y las pocas opciones que tuvo no logró concretarlas, por lo que “albos” y “piratas” no pudieron sacarse ventajas.

Cabe destacar que para el próximo partido del “popular” frente a Everton, no podrá contar con Jorge Almirón en el banco y tampoco estará presente Emiliano Amor, ya que ambos fueron expulsados.

Con este resultado, los de Macul se ubican en la quinta posición de la tabla con 7 puntos, mientras que Coquimbo Unido alcanza los 5 puntos y se ubica en el undécimo lugar.