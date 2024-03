Comparte

El defensa argentino de la U, Franco Calderón, explicó cuáles fueron los objetivos que tiene a corto plazo con los Azules y mostró las ganas que tiene de poder jugar en un Estadio Nacional completamente lleno.

“Me encanta jugar con el estadio así de lleno, me gustaría que se pueda solucionar ese tema; no conozco mucho del tema de por qué no lo dejan, pero me gustaría jugar con el estadio lleno, creo que la U tranquilamente lo puede hacer”, apuntó en conferencia de prensa.

Jugar en un grande

Proveniente de Unión Santa Fe, para Calderón fue imposible no entrar en comparaciones con su nuevo club: “no es un equipo grande, pero es un equipo que te llena todos los partidos el estadio, la U es impresionante cómo mete gente, de local y de visitante, siempre nos esperan en el hotel, todo muy lindo”.

Sobre los factores los factores que lo impulsaron a firmar por la U, Calderón señaló que “mi motivación fue también venir a un grande de Chile, estar en un club grande. No tuve dudas cuando me llamaron y al pasar los días la cosa se fue haciendo más fuerte”.

“Lo que me trajo es venir a un club grande, cuando me llamaron empecé a averiguar todo, con el pasar de los días cuando las cosas se hicieron más fuerte. Uno ve las canchas, hinchada, el equipo que viene, donde va a entrenar, así que desde ese lugar no tuve dudas en venir”, añadió.

Pelear la punta del torneo

También se refirió a los objetivos de Universidad de Chile para esta temporada. “Lo que queremos es estar adelante, en la punta, pero esto es paso a paso. No despegar lo antes posible, creo que las cosas grandes van a llegar. Vamos paso a paso, partido a partido“, aseguró.

Un dato interesante en la carrera de Franco Calderón es que nunca ha perdido un clásico. En Argentina no conoció la derrota en este tipo de partidos, y en la U fue titular en el histórico triunfo ante Colo-Colo en el Monumental.

“Dije la verdad, los clásicos que me tocó disputar no he perdido ninguno; en el fútbol se convive con esto. Puedes ganar o perder, pero espero seguir con esta racha de los clásicos, jugarlos diferente. Para mí la semana antes del clásico es distinta, decimos que es un partido más, pero entre nosotros sabíamos que no era un partido más para la U“, señaló.

“Obviamente estoy contento de venir y ganar el primer clásico después de hace muchos años que no lo conseguían. Espero seguir con esta racha de los clásicos, pero uno no sabe qué puede pasar en otro partido“, agregó.

Por último, Calderón cerró su intervención diciendo que “los clásicos son para motivar, obviamente no es lo mismo perder que ganar un clásico. Para mí haber ganado un clásico es una motivación y para el grupo también; espero que eso sirva para todo lo que queda del torneo”.