Gonzalo Castellani fue presentado como nuevo refuerzo de Colo-Colo. El volante de 36 años llega al cacique en reemplazo del lesionado César Fuentes, quien estará varios meses fuera de las canchas.

“Estoy muy feliz. Me encontré con un grupo muy unido y enfocado en los objetivos que quieren conseguir. Es un gran paso en mi carrera”, dijo en su primera conferencia de prensa.

Sobre su llegada al Estadio Monumental, el mediocampista contó que “el martes me llamó Daniel (Morón). Me puse muy nervioso porque no todos los días te llama un club como Colo-Colo, entonces no lo dudé y llegamos rápidamente a un acuerdo”.

“Esta llegada me encuentra en un momento maduro de mi carrera y creo que estoy para sumar al grupo en todos los sentidos. Tengo mucha confianza que nos irá muy bien esta temporada”, agregó.

Por último, Castellani señaló que “quiero ponerme a punto físicamente luego para comenzar a sumar al equipo”.