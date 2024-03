Nicolás Jarry cayó por parciales de 2 a 6 y 6 a 7 ante el ruso Daniil Medvedev en los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami. Pese a la derrota, el chileno tuvo una gran presentación y no se lo hizo fácil al europeo. De hecho, así lo reconoció el mismo Medvedev.

Es que el ruso tras el triunfo ante el chileno fue a hacer la tradicional firma a la cámara. Ahí, Medvedev escribió: “Not easy (Nada fácil)”, dando cuenta de lo complicado de la victoria.

