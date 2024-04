Comparte

Claudio Bravo está cerca de cumplir 41 años y todos hablan de su futuro. El regresar al fútbol chileno, seguir en el Betis, irse a Arabia Saudita o, incluso, el retiro son algunas de las opciones que aparecen en el horizonte del chileno, quien en diálogo con el sitio 365scores no descartó ninguna de las posibilidades, aunque ahora tiene el foco en su club y en La Roja.

“De momento no estoy pensando en retirarme, pero he tenido una carrera larga y exitosa y no quiero alargarla si no es por la experiencia y por un club que me ilusione. Aún no he tomado una decisión, pero no me preocupa el futuro. Me estoy divirtiendo ahora, con el día a día y cuando llegue el momento tomaremos una decisión sobre qué hacer la próxima temporada”, comenzó diciendo el meta nacional.

Luego, agregó que “ahora estoy centrado en el Betis y en volver a la Selección, y no miro más allá, ya habrá tiempo más adelante para evaluar las posibilidades y determinar mi futuro”.

Por otro lado, Claudio Bravo se refirió a la posibilidad de seguir el camino de algunos colegas y emigrar al fútbol de Arabia Saudita.

“¿Ir a Arabia? ¿Por qué no? Me gusta escuchar todas las propuestas y ofertas y conocerlas bien antes de decidirme. El proyecto de liga en el que están trabajando y creando me parece atractivo y ambicioso, así que nunca se sabe”, reveló el chileno.

En esa línea, el ex Colo-Colo destacó el crecimiento de la competencia saudí: “Todo lo que promueva el fútbol me parece muy bien. Arabia Saudita ha sabido llevar grandes personalidades y jugadores, sobre todo después de que Cristiano Ronaldo decidiera irse a la Liga Saudí. Fomentar la competencia en otros países y crear instalaciones para que los jóvenes también puedan entrenar es siempre positivo”, sentenció.

Por el momento, al portero chileno aún le queda contrato con el Real Betis, por lo menos hasta junio de este año y todo indica que no continuará en el cuadro sevillano.