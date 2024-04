Comparte

La Unión Portuaria de Chile anunció un paro de actividades para este jueves 4 de abril por “compromisos incumplidos” por parte del Gobierno, una situación que para Frutas de Chile reciben como “una mala noticia”, debido a que las exportaciones podrían verse afectadas.

El presidente de la entidad, Iván Marambio, dijo que esta situación podría complicar las exportaciones de fruta, ya que podría este producto deja el país principalmente por la vía marítima, entonces, afectaría el tema logístico.

“Nosotros trabajos con un producto perecible, altamente delicado y que necesitamos que la cadena logística esté súper aceitada para que podamos sacar y llegar con nuestra fruta al mundo”, señaló Marambio, en conversación con “La Mañana de Agricultura”.

Sin embargo, para el líder gremial lo triste de esto es que “nos estamos pegando en los pies”, es decir, al no llegar a acuerdos -entre los trabajadores portuarios y el Gobierno- “lo que hacemos en definitiva es castigarnos nosotros mismo”.

Respecto a las demandas de la Unión Portuario de Chile, indicó que son temas que vienen arrastrándose hace varios años, por lo que no es un problema del actual Gobierno, sino que del Estado.

“Las demandas de los trabajadores portuarios son un pliego que se repite año a año, todas las temporadas de frutas -en el caso de nosotros- estamos sufriendo los mismos efectos de una cosa que nosotros no causamos y que tiene su origen en no ponerse de acuerdo en cosas que son mínimas“, manifestó Marambio.

“Los que ‘pagan el pato’ somos los exportadores“

No obstante, enfatizó que “nosotros no estamos contra las demandas de los trabajadores, entendemos las demandas y los derechos que tienen; también entendemos la posición del Gobierno”.

“Lo que nosotros decimos que no puede ser que defienda mis derechos pasando a llevar los derechos del otro, lamentablemente los que ‘pagan el pato’ somos siempre los exportadores, eso no está bien“, apuntó.

Por último, el presidente de gremio de exportadores sostuvo que “la mayor afectación es de la imagen de Chile, eso es lo preocupante“.

“No somos capaces de ponernos de acuerdo, se trata de problemas endémicos, el Estado no llega a soluciones, en definitiva, esto lo ven afuera. Entonces, pasamos (a ser) un proveedor que no es confiable, que no puede cumplir y eso tiene un costo“, advirtió.

Agricultura TV.

Entrevista al presidente de Frutas de Chile