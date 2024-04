Comparte

Este martes el Ministerio Público solicitó formalizar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa, en el marco de la investigación de las negociaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

El presidente de la UDI, Javier Macaya, abordó el tema en “La Mañana de Agricultura” y aunque dijo que “para nadie es un misterio que somos antagonista del Partido Comunista”, señaló que esto no es una buena información para la ciudadanía.

“El hecho de que la política esté en un proceso de judicialización constante no es una buena noticia para el país. Yo creo que la formalización que se anuncia es, por cierto, una oportunidad de que se aclaren las situaciones, de que el alcalde Jadue, que lo ha dicho durante mucho tiempo, tenga la oportunidad de mostrar sus afirmaciones. Nosotros creemos, y particularmente los que han llevado la causa, creen que existen delitos graves en la municipalidad de Recoleta en los últimos años”, dijo.

El senador agregó que “a mí me pasa que, desde la perspectiva de la desafección ciudadana hacia la política en general, esta es una mala noticia, más allá que tengamos un antagonismo y queramos enfrentar en todas las veredas al Partido Comunista, que son las de la política. Pero hoy es la política la que está, de alguna manera, judicializada“.

Consultado por el “criterio Tohá”, sobre si dejar los cargos públicos a cuando se es formalizado, Macaya comentó que “yo creo que el criterio de que la formalización implique la suspensión de por sí de derecho o de cargos, me parece que es un error, un absoluto error“.

“Hago una analogía con lo que hemos criticado respecto de la persecución penal de la que está siendo objeto, por ejemplo, el general Yáñez. A mí me parece que es un error aplicar este criterio, porque la formalización, hay que tener en cuenta que puede venir, y ahí hay una diferencia, acompañada de ciertas medidas cautelares (…) y probablemente, no por la formalización misma, sino que las medidas cautelares es el criterio que se tenga que aplicar. No es por simplemente la decisión de un fiscal de iniciar una investigación, sino que ser por la decisión de un tribunal“, añadió.

“Ese me parece que ese es un parámetro más objetivo que no depende de solo la voluntad de un solo persecutor penal“, concluyó el presidente de la UDI.